Утверждается, что у военного диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти.

В Сети всплыло видео аварии, произошедшей в 23: 56, за считанные минуты до комендантского часа, в пятницу, 21 апреля, на одном из блокпостов в Киеве.

На ролике можно увидеть, что на подъезде к блокпосту водитель не только не затормозил, но и не сбавил скорости. Вследствие этого авто сбило одного из военных Нацгвардии, расставлявших противотанковые ежи на дороге, второй военный успел отпрыгнуть.

Пострадавшего от сильного удара отбросило на несколько метров в сторону. Утверждается, что у военного диагностировали многочисленные переломы и потерю памяти, за его жизнь продолжают бороться врачи.

Видео дня

Несмотря на то, что авария произошла более 2 дней назад, официальных комментариев полиции по этому поводу до сих пор не было.

ДТП в Киеве - последние новости

Вечером в субботу, 22 апреля 2023 года, в селе Юровка Киевской области столкнулись легковушка и трактор. Транспортные средства получили значительные механические повреждения, в полиции показали последствия.

Неделей ранее, 15 апреля, жуткое ДТП произошло в Святошинском районе столицы. В результате аварии водитель автомобиля был зажат между сиденьем и приборной панелью, его вырезали из покореженной машины.

17 апреля в Буче два человека одновременно попали под встречные поезда. Пострадавшую женщину доставили в больницу, пострадавший мужчина погиб на месте. Инцидент произошел в месте, где нет пешеходных переходов.

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