Официальных деталей о причинах возгорания пока нет.

Вечером во вторник, 2 июля, в ЖК "Республика" в Голосеевском районе Киева возник масштабный пожар. Об этом сообщает ряд столичных телеграм-каналов.

Официальных сообщений от ГСЧС или полиции относительно пожара или его причин пока нет. В сети пишут о вероятном взрыве генератора или аккумулятора зарядной станции, однако информация требует подтверждения.

"В квартире могут быть люди, на видео слышно как мужчина зовет кого-то Вероятная причина пожара – взрыв генератора. Но ждем официального комментария", – пишет "Киев Инфо".

Более подробной информации пока нет. На месте уже работают спасатели.

Другие инциденты в Киеве

29 июня в Голосеевском районе Киева прямо во время движения загорелась маршрутка. Пожарные прибыли на вызов, но несмотря на старания спасателей, маршрутка полностью выгорела.

В ночь на 29 июня около 1 часа ночи в Деснянском районе Киева на территории одного из жилых кварталов прогремел взрыв. Было повреждено 11 машин, обошлось без пострадавших. Отмечалось, что была взорвана ручная граната. Подозреваемого в подрыве гранаты киевлянина 1973 года рождения уже задержали.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Киеве обвалилась часть Воздухофлотского путепровода. Часть тротуара упала на дорогу, проходящую под мостом, сообщали очевидцы.

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