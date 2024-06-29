Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Несмотря на старания пожарных, машина полностью выгорела.

Видео пожара публикуют столичные паблики в соцсетях. На этих кадрах видно, что автобус полностью охвачен огнем, хотя пожарные пытаются его погасить.

По информации соцсетей, происшествие случилось в Голосеевском районе Киева. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны.

Полиция и пожарные на момент этой публикации не сообщали о данном происшествии.

Другие происшествия в Киеве

Как писал УНИАН, в ночь на субботу в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Это произошло около 1 часа ночи на территории одного из жилых кварталов. Как выяснили правоохранители, взорвалась ручная граната. Подозреваемого в подрыве гранаты уже задержали, им оказался киевлянин, 1973 года рождения. Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Также мы рассказывали, что за последние три дня в Киеве произошло два инцидента с падением людей под поезд метро. 27 июня на станции "Университет" "красной" ветки столичного метро человек на пути упал мужчина, его передали медикам в шоковом состоянии.

28 июня на станции "Золотые ворота" под поезд упала женщина. Она погибла.

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