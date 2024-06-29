Подозреваемого в совершении преступления уже задержали правоохранители.

В ночь на субботу, 29 июня, прогремел взрыв в Киеве - повреждены 11 машин, обошлось без пострадавших.

Взрыв в Киеве случился около 1 часа ночи в Деснянском районе на территории одного из жилых кварталов, сообщило Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. На месте происшествия правоохранители выяснили, что была взорвана ручная граната. Подозреваемого в подрыве гранаты уже задержали, им оказался киевлянин, 1973 года рождения.

"...Во время обыска его квартиры полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов различного калибра, происхождение оружия устанавливается", - добавили в полиции. Начато производство по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением оружия). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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29 июня утром стало известно, что в Шосткинском районе Сумской области российские оккупанты нанесли удар по машине полицейских FPV-беспилотником. Во время атаки правоохранители выполняли служебные обязанности.

В полиции поделились, что машина лицейских полностью уничтожена. В результате вражеского удара пострадал местный житель, который проходил неподалеку. Пострадавшего срочно госпитализировали.

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