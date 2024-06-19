В КГГА говорят, что как раз хотели начать ремонт путепровода, но немного не успели.

В Киеве очередной инцидент с дорожной инфраструктурой. На этот раз обвалилась часть конструкций Воздухофлотского путепровода. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на дорогу, проходящую под мостом, внизу упала часть тротуара.

В Киевской городской госадминистрации информацию подтвердили и сообщили, что движение под путепроводом пришлось перекрыть - это стык улиц Борщаговской и Жилянской.

"Задерживается движение трамваев №№ 1, 3 из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Движение авто вдоль трамвайной линии также временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Также в городской администрации заверили, что в результате обвала жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие городские службы, которые должны как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения.

"Ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году", - отметили в КГГА.

Другие недавние инциденты со столичной инфраструктурой

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Киев накрыло мощным ливнем. Местами образовались не только "реки", но и небольшие фонтаны посреди дороги из-за перепадов высот в ливневой канализации. А на улице Олимпийской мощным потоком воды существенно повредило и местами сорвало асфальт.

Также мы рассказывали, что в мае прорвало трубопровод вблизи торгового центра Ocean Plaza. В результате аварии вся улица оказалась в воде. По словам очевидцев, вероятно произошел прорыв трубы с нечистотами. Из-за прорыва трубопровода станцию метро "Лыбедская" закрыли.

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