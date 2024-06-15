В ГСЧС сообщили, что пожар потушили утром 15 июня.

По состоянию на утро субботы, 15 июня, удалось ликвидировать пожар на промышленном предприятии в Киевской области, который возник еще три дня назад в результате обстрела РФ. Об этом в Telegram сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Киевщина: 15 июня в 7:21 ликвидирован пожар на промышленном предприятии, который возник 12 июня в результате вооруженной агрессии России", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что 12 июня ГСЧС сообщила, в Киевской области спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате падения обломков во время вражеской атаки. К тушению все эти дни привлекали более 200 человек личного состава, более 90 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Киевская область – последние новости

На Киевщине после ночной атаки РФ 12 июня обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций полиции Киевщины Яна Ермоленко, комментируя информацию из Telegram-каналов о том, что оккупанты запускали сегодня ночью по столице и области ракеты с кассетной боевой частью.

Вечером в четверг, 13 июня, в киевском метро женщина упала под поезд. Инцидент произошел около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь".

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