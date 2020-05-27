Неизвестные бросили коктейль Молотова в помещение прокуратуры Каховки (фото)

Правоохранители связывают поджог здания с профессиональной деятельностью прокуроров.

В Херсонской области полицейские устанавливают причастных к поджогу здания Каховской городской прокуратуры.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сообщение о пожаре в административном здании прокуратуры поступило от спасателей сегодня около 05:00.

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При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества.

«Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенные путем поджога). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области военные понтонёры Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины возвели переправу, которая временно заменит разрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

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