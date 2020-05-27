В Днепропетровской области военные возвели понтонную переправу рядом с разрушенным мостом

Военные понтонеры, которые выполнили работы по наведению моста, прибыли из Одесской области.

В Днепропетровской области военные понтонеры Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины возвели переправу, которая временно заменит разрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В Днепропетровской области военные понтонеры Командования сил поддержки возвели переправу, которая временно заменит разрушенный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Военнослужащие понтонно-мостового полка Командования сил поддержки на отлично справились с поставленной задачей», - говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что для возведения переправы в Днепропетровскую из Одесской области отправились военные понтонеры. Для выполнения работ по наведению моста прибыло 40 единиц военной техники и более 50 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, 20 мая возле села Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обвалился мост через реку Чертомлык (впадает в Днепр в Каховском водохранилище) во время движения по нему фуры, которая была загружена металлическими трубами весом около 20 тонн.

На въезде на мост стоял предупредительный знак для движения автомобилей - не более 10 тонн. Мост по плану подлежал ремонту в 2020 году.

Через с. Алексеевка проходит трасса Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

24 мая с Белгород-Днестровского района Одесской области в Днепропетровскую отправилась военная автоколонна инженерных войск ВСУ для установления рядом с разрушенными мостом временной понтонной переправы.

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