По данным полиции, злоумышленник совершил более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя Днепропетровской области.

Как сообщает полиция, им оказался 33-летний местный житель, который в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления.

"В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехало ближе, фигурант произвел более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника", - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что после совершения преступления нападавший закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире вблизи места совершения преступления, где его через несколько дней задержали.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополя. Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Он взят под стражу.

Убийство заместителя мэра Никополя - детали

8 февраля в городе Никополь Днепропетровской области расстреляли автомобиль, который принадлежал 59-летнему заместителю городского головы. Машина загорелась. В ней обнаружили тело чиновника. По данным СМИ, речь идет о Виталии Журавлеве.

Полицейские установили приметы нападавшего и начали его розыск.

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