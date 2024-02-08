В результате обстрела автомобиль загорелся.

В городе Никополь Днепропетровской области неизвестные сегодня расстреляли автомобиль заместителя городского головы. Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"8 февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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Нацполиция в свою очередь сообщает, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Полицейские установили приметы нападавшего. Сейчас продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся мероприятия для задержания подозреваемого.

Местное издание "Приют" информирует, что 8 февраля около 08:30 в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Виталия Журавлева.

Какие украинские города возглавили криминальный ТОП Восточной Европы

По версии сербской онлайн-базы данных о потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни Numbeo, два украинских города возглавили криминальный ТОП Восточной Европы. Да, Днепр стал самым криминальным городом Восточной Европы, на втором месте оказалась Одесса, за ней следуют Минск (Беларусь), Константа (Румыния), Харьков, краевая (Румыния), Новосибирск (РФ), Киев, Кишинев (Молдова) и София (Болгария). Последним в списке оказался город Клуж-Напока в Румынии.

Индекс преступности-это оценка общего уровня преступности в определенном городе. Он основан на данных и мнениях пользователей Сети. Они оценивают чувство безопасности в городах, а также уровень собственного беспокойства по поводу грабежей, угонов автомобилей, физических нападений, преследований в общественных местах и дискриминации.

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