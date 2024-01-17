Также оккупанты обстреляли Херсонщину есть убитые и раненые.

Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в Марганецкой общине, что на Никопольщине. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отмечает, что ранены двое парней, один из которых в тяжелом состоянии. "Под удар попало авто, в котором находились люди. Пострадали двое парней. 13-летний ребенок - "тяжелый". Юноша 19 лет - в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Лысак.

Он продемонстрировал фото разбитого автомобиля, на который врагом был сброшен дрон.

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Офис генерального прокурора сообщил, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты также обстреляли в очередной раз Херсонщину. Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что армия РФ ударила по Бериславу, три человека пострадали.

"У 60-летней женщины взрывная травма и ранение головы. Такие же ранения получил ее муж, в возрасте 62 лет. Супруги находились в собственном доме во время атаки", - отмечает он. По его словам, также взрывную травму и ранение руки получил 54-летний мужчина. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Он также сообщил, что сегодня оккупационные войска час крыли огнем жилые кварталы Днепровского района Херсона. Из-за российского обстрела загорелся гараж и машина. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены дома горожан.

Прокудин отмечает, при этом обстреле травмы, несовместимые с жизнью, получил 37-летний мужчина, находившийся на улице.

Также у 81-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузии. Врачи "экстренки" оказали ей помощь.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, перед рассветом российская армия нанесла удары по Одесской области сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

По информации Сил обороны юга Украины, одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уточнила, что удар был нанесен с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион".

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