Марьяна Безуглая поблагодарила журналистов за расследование и подчеркнула, что Украина остается демократией даже в условиях военного положения.

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая прокомментировала скандал в Минобороны Украины, связанный с коррупцией в сегменте закупок пищевых продуктов для военнослужащих.

"Относительно закупок в Министерство обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики. Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку Минобороны и по результатам, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов", - написала Безуглая в Facebook.

Она поблагодарила журналистов за расследование и подчеркнула, что Украина остается демократией даже в условиях военного положения.

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"Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания. Спасибо журналистам ZN.UA за работу. Также обратите внимание, что даже в условиях военного положения мы остаемся демократией и должны быть в дальнейшем", - добавила Безуглая.

Коррупционный скандал в Минобороны Украины

21 января журналисты ZN.UA обнародовали данные о закупках продуктов для представителей ВСУ. Оказалось, что Минобороны покупает продукты по ценам, в два или три раза выше, чем в супермаркетах Киева.

Например, Минобороны закупает яйца по 17 гривен за штуку, хотя розничная цена в магазине Киева составляет 7 гривен. Такая же история с овощами, мясом и другими продуктами.

В Минобороны еще не ответили на запрос журналистов по данному расследованию.