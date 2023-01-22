Ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования относительно распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал вокруг закупки услуг питания для военнослужащих. Накануне СМИ утверджали, что цены в контракте неожиданно оказались выше розничных в киевских супермаркетах в 2-3 раза.

Как сообщила пресс-служба ведомства приоритетом Минобороны была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельств и результатов закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР", - отметили в Минобороны.

Видео дня

Кроме того, ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования относительно распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

Также в Минобороны подчеркнули, что исповедуют принцип нулевой толерантности к коррупции. "Относительно эпизодов, которые приобретают общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания так же будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность согласно закону", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию по этому поводу обнародуют по итогам заседания Комитета, ориентировочно – в понедельник.

Скандал по питанию для ВСУ

Вчера, 21 января, украинские СМИ опубликовали данные о контрактах Министерства обороны по закупкам продуктов для ВСУ. Как выяснилось, чиновники закупили продукты в разы дороже розничных цен в столичных супермаркетах.

Авторы расследования заявили, что в Минобороны еще не ответили на их запрос на этот счет.

Результатами журналистского расследования уже заинтересовались в Верховной Раде и в Государственной аудиторской службе.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи со скандалом вокруг завышенных цен при госзакупках. Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

Вас также могут заинтересовать новости: