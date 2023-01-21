Военным чиновникам придется объясниться, почему оптовые цены для армии в разы выше розничных цен в магазинах.

Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи со скандалом вокруг завышенных цен при госзакупках. Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

"Вызываем руководство Министерства обороны Украины на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки", – коротко написала она в своем Фейсбуке.

В комментариях под сообщением нардеп уточнила, что заседание комитета состоится в самое ближайшее время, но пройдет в закрытом режиме. Также Безуглая пообещала сообщить общественности о результатах этого заседания.

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Скандал с закупками продуктов Министерством обороны

21 января украинские СМИ опубликовали данные о контрактах Министерства обороны по закупкам продуктов для ВСУ. Как выяснилось, чиновники закупили продукты в разы дороже розничных цен в столичных супермаркетах.

Авторы расследования заявили, что в Минобороны еще не ответили на их запрос по этой теме.

В то же время результатами журналистского расследования уже заинтересовались в Верховной Раде и в Государственной аудиторской службе.

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