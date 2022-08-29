Специалисты предполагают, что на ремонтные работы понадобится не один день.

В Николаеве из-за аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана полностью прекращена подача воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Николаевводоканал".

"На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, поэтому в город подаваться вода вообще не будет. Сколько времени потребуется для ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты ГКП "Николаевводоканал". Скорее всего, на ремонт уйдет не один день", - говорится в сообщении.

Відео дня:

На предприятии заверили, что авария произошла не в результате боевых действий, специалисты постараются как можно быстрее восстановить водоснабжение.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля из-за боевых действий вблизи Николаева были повреждены две ветки водопровода, который подавал воду в город из Днепра.

С 13 мая возобновилось водоснабжение жилых домов города, однако воду поставляли из Днепро-Бугского лимана, поэтому ее использовали только для бытовых дел.

Напомним, также в Донецкой области оккупанты не дают запустить фильтровальную станцию. Энергетики обследовали Карловский фильтровальную станцию, но проводить ремонт не позволяют постоянные обстрелы.

Вас также могут заинтересовать новости: