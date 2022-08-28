В Николаевской области в результате вражеских обстрелов пострадал один человек.
Как сообщает Министерство внутренних дел, сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли окраину села Широкое Широковской громады.
В Широком разрушениям подверглись жилые дома и сельскохозяйственные здания.
Также в результате взрывов в Любомировке Николаевского района пострадал 52-летний мужчина.
На местах событий правоохранители собирают доказательства военных преступлений.
"По всем фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - добавили в МВД.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали Николаевщину, были жертвы.
2 августа стало известно, что в Николаеве в результате новых вражеских обстрелов повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома, возник пожар в магазине.