По всем фактам вражеских обстрелов начаты уголовные производства по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов пострадал один человек.

Как сообщает Министерство внутренних дел, сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли окраину села Широкое Широковской громады.

В Широком разрушениям подверглись жилые дома и сельскохозяйственные здания.

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Также в результате взрывов в Любомировке Николаевского района пострадал 52-летний мужчина.

На местах событий правоохранители собирают доказательства военных преступлений.

"По всем фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны", - добавили в МВД.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги не раз обстреливали Николаевщину, были жертвы.

2 августа стало известно, что в Николаеве в результате новых вражеских обстрелов повреждено общежитие одного из университетов и жилые дома, возник пожар в магазине.

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