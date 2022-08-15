13 августа в результате боевых действий Карловская фильтровальная станция снова обесточена.

Энергетики обследовали Карловскую фильтровальную станцию, но проводить ремонт не позволяют постоянные обстрелы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

Он отметил, что работа по восстановлению водоснабжения их региона продолжается.

"Накануне энергетикам удалось обследовать Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена в результате боевых действий в минувшую субботу. Но проводить ремонт не позволяют постоянные обстрелы", - подчеркнул мэр.

Если их не будет, добавил Требушкин, то энергетики смогут выехать на место для восстановления электроснабжения.

Ситуация на фильтровальной станции:

Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск.

24 июля в результате боевых действий была обесточена Карловская фильтровальная станция.

Впоследствии ее запустили после проведения всех наладочных работ, водоснабжение жителей ряда населенных пунктов было восстановлено.

13 августа Требушкин сообщил, что в результате боевых действий Карловская фильтровальная станция снова обесточена.

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