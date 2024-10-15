В СБУ рассказали о 22-летнем операторе беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ.

22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, которая держит оборону на Краматорском направлении, наводил российскую артиллерию на свою бригаду. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что предатель, который был контрактником, задержан. Его в 2023 году дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ Дмитрий Сороколетов.

В СБУ отмечают, что предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр.

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Сказано, что российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву рашистов к городу.

Также предатель пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра, но его разоблачили и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграмм-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины. Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый находится под стражей. В СБУ отмечают, что ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала "крота" в рядах Нацгвардии - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2023 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Киевской области информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ), который собирал разведывательные данные о подразделениях "Гвардии наступления".

Информатором оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

В частности, прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

Российская спецслужба привлекла к сотрудничеству его еще до мобилизации в ряды украинской армии. В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.

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