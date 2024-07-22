На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Работино.

На Краматорском направлении российские оккупанты наращивают свои усилия, с начала суток они совершили 22 штурмовых действия. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения.

Отмечается, что сегодня захватчики ракетой Х-59 нанесли удар по городу Конотоп. Кроме того, с начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов по территории Харьковской области. Целили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой "Искандер-М" по городу Дергачи.

На Харьковском направлении россияне также совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

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В то же время на Купянском направлении враг шесть раз атаковал позиции ВСУ неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

"На Лиманском направлении захватническая армия осуществила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергиевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеские атаки, одна - до сих пор продолжается возле Макеевки", - сообщили в Генштабе.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Силы обороны отбили шесть штурмов, еще одно боестолкновение продолжается.

"На Краматорском направлении противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия неподалеку Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отбили девять атак, еще 13 - продолжаются. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершены, один - до сих пор продолжается.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское.

"Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются", - отметили в ГШ.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Семь боев - завершены, три - до сих пор продолжаются.

"На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Работино. В результате боестолкновения потерпел неудачу", - отмечается в сообщении.

На Приднепровском направлении российские оккупанты также не имели успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

Битва за Торецк

Как сообщал УНИАН, ранее командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов подчеркнул, что российские оккупанты не зашли в город Торецк Бахмутского района Донецкой области.

Он рассказал, что на Торецком направлении ситуация очень сложная, потому что враг имеет преимущество в авиационной и артиллерийской составляющей, а также в живой силе.

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