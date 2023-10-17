Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на Киевщине еще одного информатора Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ), который собирал разведывательные данные о подразделениях "Гвардии наступления".
Как сообщает сайт СБУ, информатором оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.
"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины", - говорится в сообщении.
В частности, прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".
"Разведданные информатора ГРУ нужны были оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - отмечается в сообщении.
При этом, сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.
"Установлено, что вражеским приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска. В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии", - сказано в сообщении.
Кроме того, к выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.
"Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов", - заявили в СБУ.
Также, во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Суды над предателями в Украине - детали
В октябре стало известно, что предатель, который шпионил для России в Хмельницкой области и получал "зарплату" от Федеральной службы безопасности России, получил 15 лет заключения. Этот агент ФСБ собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Он действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины.
По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.