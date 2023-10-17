Прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на Киевщине еще одного информатора Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (известного как ГРУ), который собирал разведывательные данные о подразделениях "Гвардии наступления".

Как сообщает сайт СБУ, информатором оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

"По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

"Разведданные информатора ГРУ нужны были оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - отмечается в сообщении.

При этом, сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

"Установлено, что вражеским приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска. В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии", - сказано в сообщении.

Кроме того, к выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.

"Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов", - заявили в СБУ.

Также, во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Суды над предателями в Украине - детали

В октябре стало известно, что предатель, который шпионил для России в Хмельницкой области и получал "зарплату" от Федеральной службы безопасности России, получил 15 лет заключения. Этот агент ФСБ собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Хмельницкой области. Он действовал как переселенец с прифронтовой территории на востоке Украины.

По данным военной контрразведки СБУ, он пытался установить в регионе основные локации подразделений Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: