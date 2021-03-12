Пока неизвестно, граждан какой страны пираты взяли в плен.

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на танкер Davide B и захватили 15 членов экипажа.

Читайте такжеАвария судна у берегов Румынии: в МИД рассказали о судьбе спасенных украинцевЕще шестеро моряков находятся в безопасности и не пострадали, они на борту судна под охраной, сообщает FleetMon. По данным портала, танкер для перевозки жидких химических веществ совершал коммерческое плавание из латвийской Риги в Лагос в Нигерии.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Trade Winds, на судне находились моряки из Украины, Румынии и Филиппин. Девять вооруженных пиратов высадились на борт танкера 11 марта, когда тот был в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны.

Сообщается, что судно шло под флагом Мальты, однако, граждан какой страны пираты взяли в плен, неизвестно.

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Автор: Катерина Комолова