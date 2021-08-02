Задержанному может грозить до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали сотрудника Управления государственной охраны Украины, накануне жестоко избившего танцора шоу-балета поп-исполнительницы Нади Дорофеевой.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи территориального управления ГБР Киева готовят задержанному сообщение о подозрении.

"Установлено, что 1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул того, а после замечания жестоко избил. Нападавший сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы", - рассказали в ГБР.

Сотрудника УГО задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Предварительная квалификация - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

"Сейчас в рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного правонарушения, проведены опознания лиц, получены видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается", - отметили в ГБР.

Избили танцора Дорофеевой: что известно

1 августа украинская певица Надя Дорофеева рассказала на своей странице в Instagram, что неизвестный избил ее танцора Евгения возле столичного гей-клуба.

"Друзья, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - поделилась подробностями певица.

Впоследствии выяснилось, что нападавший - военнослужащий УГО Украины. Управление государственной охраны назначило служебное расследование, на время которого военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По состоянию на 2 августа соцсеть удалила пост Дорофеевой за "травлю или преследование". Об этом певица сообщила в своих сторис.

Автор: Катерина Комолова