Квадратура Солнца и Плутона, происходящая в пятницу 24 октября 2025 года, станет точкой поворота для многих. Энергия этого аспекта помогает отпустить прошлое, осознать внутренние блоки и прекратить зацикливаться на старых ранах. В этот день чувство изоляции сменится пониманием, что одиночество больше не является нашей реальностью, пишет YourTango.

Мы начнем видеть, как прежняя замкнутость постепенно растворяется. Возникает вопрос: действительно ли мы обречены быть в стороне от других, или все зависит от нас самих? Для трех знаков этот день станет символом выхода из внутренней тени. Там, где прежде царила тишина, появится ощущение сопричастности и поддержки.

Лев

Лев, под действием квадратуры Солнца и Плутона вы осознаете, насколько сильна ваша потребность в свободе, но поймете и другое - одиночество больше не приносит удовлетворения. Вас потянет к общению, празднику и новым связям.

24 октября принесет шанс восстановить контакт с людьми, которые откликнутся на вашу энергию. Не бойтесь быть открытыми - это не делает вас уязвимыми, а наоборот, притягивает к вам тех, кто по-настоящему вас понимает. Этот день возвращает вам чувство вовлеченности и радости жизни. Мир снова поворачивается к вам лицом, Лев.

Скорпион

Для Скорпиона квадрат Солнца и Плутона открывает двери в мир эмоциональной честности. Вы перестанете скрываться за стеной независимости и поймете, что одиночество - не защита, а следствие недоверия.

24 октября вы почувствуете готовность к искренности, к тому, чтобы быть замеченным и понятым. Возможно, появится человек, с которым вы сможете говорить без масок. Это станет моментом глубинного освобождения: вы больше не жертва обстоятельств, вы выбираете близость сами.

Козерог

Козерог, вы долго пытались сохранить дистанцию, считая, что это помогает вам держать контроль. Но теперь внутренняя тишина начинает тяготить. Квадратура Солнца и Плутона заставит вас пересмотреть границы и признать: порой даже самым устойчивым людям нужно тепло.

24 октября вы решите, что готовы впустить кого-то ближе. Может быть, это давний партнер, а может, новый человек, которому вы наконец позволите увидеть ваше истинное лицо. Главное - сказать правду и быть открытыми. Этот день поможет вам осознать, что сила не в одиночестве, а в умении делить пространство с тем, кто действительно дорог.

