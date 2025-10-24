Батальон 'Хорт' получил от 'Украинской команды' большую партию зарядных станций, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт" крупную партию мощных зарядных станций BLUETTI с дополнительными батареями. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает снабжать военные подразделения источниками автономного питания. Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями 420 отдельному батальону беспилотных систем "Хорт", – сказал во время передачи помощи руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что автономные станции питания необходимы на передовой, где нет электроэнергии, в частности, для бесперебойной работы дронов и систем связи.

"Для операторов дронов наличие надежных источников электроэнергии – критически важно. Это стабильная и бесперебойная работа беспилотных систем и качественная связь. Ребята из "Хорта" сегодня выполняют боевые задания и уничтожают врага практически по всей линии фронта. Уверен, что наша поддержка усилит боеспособность подразделения. Позволит пилотам эффективнее использовать дроны, поддерживать стабильную связь и умножать врага на ноль", - отметил Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала разным военным подразделениям более 3500 дронов, свыше 90 автомобилей и много другого снаряжения.

Кроме того, волонтеры "Украинской команды" организовали сбор на сеткометы, которые спасают бойцов от вражеских FPV-дронов на оптоволокне.

Присоединиться к сбору можно по ссылкам:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

💳 Номер карты банки: 4874 1000 2822 1565