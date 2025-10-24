В видео можно увидеть новую версию культовых кадров в холодильнике.

Молодые звезды украинского шоубиза презентовали покадровый ремейк культового клипа "Океана Эльзы" - "Там, де нас нема", который вышел 27 лет назад.

На YouTube-канале Жени Яновича появилась видеопародия на один из первых клипов "Океана Эльзы". Роль Святослава Вакарчука сыграли сразу трое исполнителей - BRYKULETS), Владислав Михальчук из группы Schmalgauzen, а также солист группы NAZVA Павел Гоц.

Также в клипе появился известный актер и ведущий Евгений Янович в роли ударника группы Дениса Глинина. Других музыкантов "Океана Эльзы" сыграли блогер Миша Лебига стендап-комик Сергей Чирков.

Видео дня

Кроме них, участие в воспроизведении 88 кадров клипа приняли певица Кажанна, комик Повар Данил, блогер Саша Потупа и другие. Также появились и сами участники группы "Океан Эльзы".

Там, где нас нет - ремейк клипа Океан Эльзы

Оригинальный клип "Там, де нас нема" вышел в 1998 году и стал первым официальным видео "Океана Эльзы". Именно кадрами из холодильника группа запомнилась многим меломанам.

По словам Жени Яновича, который работал над созданием ремейка, именно песни "Океана Эльзы" он может назвать саундтреками своей жизни. Он увлекался группой еще с подростковых лет и тогда точно не мог подумать, что когда-то воссоздаст культовую видеоработу.

"Если мне пришлось бы выбирать саундтрек жизни - это точно была бы одна из песен группы Океан Эльзы. Когда мне было 14 лет "Океан Эльзы" выступал в Житомире на день города и тогда я даже подумать не мог, что через много лет буду играть легендарного Дениса Глинина в ремейке "Там, де нас нема", - поделился ведущий.

К слову, недавно вышел финальный трейлер документального фильма об "Океане Эльзы".

Вас также могут заинтересовать новости: