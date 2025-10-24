В заключении говорится о закрытой черепно-мозговой травме.

По заключению судмедэксперта, смерть мужчины, который получил травмы в распределительном пункте в Подольском районе Киева, наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что это первые результаты судебно-медицинской экспертизы относительно смерти мужчины.

"По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено. Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований", - отмечают в полиции.

При этом отмечают, что расследование продолжается, а обстоятельства происшествия проверяются.

Смерть мужчины в ТЦК Киева - что известно

Как сообщал УНИАН, полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта.

Главное управление Нацполиции в г. Киеве. отмечало, что предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе "упал на пол и травмировался". Отмечалось, что присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь.

Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

В то же время вчера, 23 октября, журналистка Дарья Трунова опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына своих знакомых в Киеве после того как его накануне мобилизовали. Она рассказала, что родителям позвонили из больницы и сообщили, что у него серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в парламенте Украины отметил, что возьмет расследование под свой контроль.

