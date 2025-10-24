Подписчики охотно подключились к обмену мнениями.

Известная украинская певица Ирина Билык инициировала очередное обсуждение в сети на необычную тему. На этот раз - о потустороннем мире.

Исполнительница опубликовала в Instagram видео со своей танцующей тенью и задала следующий вопрос:

"А если потусторонняя жизнь существует, кого бы вы хотели там встретить?".

Подписчики охотно подключились к обсуждению, оставляя в комментариях не только ответ на вопрос, но и свое мнение о загробной жизни:

"Потусторонняя жизнь существует точно, я вижу это очень часто в своих снах! Там же путешествую и встречаю новых интересных людей! Кстати, с вами, Ирина, уже дважды там встречались, в статусе близких по духу… Все возможно, и я верю в это, потому что видела в своей жизни много вещих снов". "К сожалению, этот список с каждым годом становится все больше, но я верю, что когда придет время, мы все встретимся", "Только маму". "Отца и всех родных", "Свою собаку", "Существует, хочу увидеть и поговорить со своим дедушкой", "Бабушку".

