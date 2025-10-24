В 2022 году Молчанов уехал в Москву, где стал одним из ключевых участников кремлевских медийных проектов.

Медиа-соратник некогда ключевого пророссийского политика в Украине Виктора Медведчука Кирилл Молчанов предстанет перед судом, ему грозит пожизненное заключение. Как сообщает Служба безопасности Украины, завершено было досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт на Молчанова.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену и оправдание вооруженной агрессии России.

Он обвиняется в проведении информационных диверсий против Украины по заказу Федеральной службы безопасности и внешней разведки России. Как установило расследование, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Молчанов в 2022 году уехал в Москву.

Видео дня

"Там он стал одним из ключевых участников кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Руководить их деятельностью Путин поручил Медведчуку под контролем российских спецслужбистов", - говорится в сообщении.

При их координации "политэксперт" регулярно выступал в эфирах кремлевских пропагандистов, где поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и распространял фейки о ситуации в нашей стране.

Кроме того, по заказу Москвы он организовывал на улицах Европейского Союза акции, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

"Одновременно с этим фигурант использовал подконтрольные Телеграмм-каналы и видеохостинг Ютуб для распространения дезинформации с целью расшатывания ситуации в странах-партнерах Украины", - отметили в СБУ.

Так, на основании доказательств, собранных следователями Службы, подозреваемый обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения); ч. 6 ст. 111-1 (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором).

А также по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Детали задержания

Как сообщал УНИАН, в апреле СБУ заявила о проведении многоходовой международной спецоперации на территории ЕС, в ходе которой Молчанов был задержан в Польше.

Журналист Денис Казанцев тогда отметил, что Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения некоего гранта.

"У вменяемого человека тут бы закрались сомнения, но поскольку Молчанов - сотрудник Медведчука, жадность пересилила здравый смысл, и он на полном серьезе поехал в Германию за деньгами. Да еще и через Польшу", - отметил Казанцев.

Вас также могут заинтересовать новости: