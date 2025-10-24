Ученые из Чикагского университета использовали ряд методов визуализации, чтобы воссоздать внешний вид животного при жизни.

Палеонтологи из США представили образец динозавра с утиным клювом, мясистая поверхность которого осталась нетронутой, сообщает Interestingengineering.

В материале отмечается, что мумифицированный образец динозавра, который жил примерно 66 миллионов лет назад, сохранил мелкие детали чешуи и копыт.

Добавляется, что это стало возможным благодаря процессу, который называется "глиняное формирование", во время которого внешняя мясистая поверхность динозавра была сохранена над скелетом после захоронения с помощью тонкой глиняной маски толщиной не более 1/100 дюйма.

Издание поделилось, что ученые из Чикагского университета использовали ряд методов визуализации, чтобы воссоздать внешний вид животного при жизни, от высокого гребня над шеей и туловищем до ряда шипов над хвостом и копыт, покрывавших пальцы ног.

Отмечается, что в сочетании с ископаемыми следами, внешний вид утконосого динозавра стал доступным на уровне детализации, которого раньше никогда не было.

В материале указывается, что старший автор исследования, доктор наук Пол Серено, профессор биологии организмов и анатомии Чикагского университета вместе со своей командой перенес места в восточно-центральной части штата Вайоминг, где в начале 20 века было обнаружено несколько известных мумий динозавров.

В пресс-релизе говорится, что команда нанесла на карту компактную "зону мумий" и раскопала две новые мумии эдмонтозавров - позднего подростка и раннего взрослого. Оба вида имели большие сплошные участки сохранившейся внешней поверхности кожи.

Старший автор исследования поделился, что эти мумии динозавров не похожи на мумии, найденные в Египте или других местах. Он добавил, что в обоих образцах мумий динозавров кожа, шипы и копыта не сохранились как ткани, а как субмиллиметровая глина, образовавшаяся на поверхности туши вскоре после захоронения.

"Это маска, шаблон, глиняный слой, настолько тонкий, что его можно сдуть. Он прилип к внешней части туши благодаря случайному стечению обстоятельств, способствовавших его сохранению", - рассказал ученый.

Также команда использовала средства визуализации, такие как больничные и микро-КТ-сканирование, тонкие срезы, рентгеновскую спектроскопию, анализ глины и исследование места находки. Этот процесс помог им понять, как произошло это уникальное сохранение. Со временем органический материал разложился, а скелет под ним окаменел в течение более длительного времени.

Команда должна была очистить окаменелость, чтобы обнаружить мягкую, тонкую как бумага глиняную границу. Затем они использовали 3D-визуализацию поверхности, компьютерную томографию и современные отпечатки, чтобы исследовать мягкую анатомию, охарактеризовать осадки внутри и снаружи мумии и вписать копыта обратно в отпечаток.

Одной из самых интересных находок всего процесса были копыта окаменелого динозавра. Команда использовала компьютерную томографию ног мумии и 3D-изображение лучше всего сохранившегося отпечатка лапы утконоса из того же периода. В отличие от передней части стопы, которая касается земли только копытами, задние ноги имеют мясистую пяточную подушку за копытами.

