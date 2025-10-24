Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики предупредил, что россияне и китайцы все больше будут использовать ИИ для создания дипфейков.

Почти все видео с работниками территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) о "бусификации" созданы с помощью искусственного интеллекта, все это - дипфейки, заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Об этом он сказал в интервью Телеграфу, отвечая на вопрос, отражает ли такой контент реальную ситуацию с мобилизацией в стране. По его словам, отдельные случаи нарушения законодательства случаются, и люди, которые за это ответственны, "получают в соответствии с законодательством наказание".

"Но не так давно общественные организации, которые занимаются мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта", - заявил Потураев.

Видео дня

Он сказал, что это просто дипфейки.

Нардеп отметил, что это проблема, с которой нам надо бороться:

"И россияне, и китайцы все больше будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. Но только с помощью ИИ мы сможем бороться с тем, что создают другие ИИ. А дальше точно никто не будет способен отличить правду от подделки. Только ИИ сможет".

Новости о работе ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованной Сухопутными войсками ВСУ информации, в августе 198 из 218 инцидентов (91%), связанных с работой сотрудников ТЦК, оказались фейками и манипуляциями. Только 20 случаев (9%) подтвердились, имели под собой реальные основания. Как отмечалось, информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства.

В марте этого года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК.

С 1 сентября всех работников ТЦК обязали носить бодикамеры во время работы на улице. Этот шаг должен позволить обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК.

На днях стало известно о трагическом случае в одном из киевских ТЦК. Так, журналистка Дарья Трунова опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына своих знакомых в Киеве после того, как его мобилизовали.

После этого полиция сообщила, что начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта в столице.

Правоохранители информируют, что были опрошены свидетели, и "предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался".

Вас также могут заинтересовать новости: