'Интерпайп' создал усиленную ось для европейских тяжеловесных поездов

Отмечается, что новая разработка уменьшает нагрузку на железнодорожные пути.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала и запустила в производство новую нестандартную ось для тяжеловесных поездов. Как сообщают в компании, первые партии уже отправлены во Францию и Германию.

Новая конструкция разработана специально для тележки TF25 британской конструкции, которая используется для тяжело нагруженных поездов. Как сообщают в компании, первые заказы уже отгружены клиентам в Европе.

Особенностью новой оси является ее диаметр - 225 мм, что почти на четверть больше, чем у стандартных моделей. Благодаря этому такая конструкция выдерживает большие нагрузки - до 25,4 тонны и позволяет движение со скоростью до 120 км/ч.

"Оригинальная британская тележка TF25 имеет улучшенные характеристики шумопонижения и уменьшает нагрузку на железнодорожные пути благодаря увеличенной нагрузке на ось. Мы уже поставили первые две партии по 80 единиц во Францию и Германию, где также широко используются тележки TF25", - отмечает менеджер по продажам железнодорожной продукции "Интерпайп" на рынок Европы Фредерик Симонно.

Производство железнодорожных осей "Интерпайп" запустил в 2017 году. Кроме утолщенной оси, компания производит также конструкции различной длины для стандартной, европейской и иберийской колеи.

Справка УНИАН. "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. тонн трубной продукции и 115 тыс. тонн железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов осуществляется под брендом KLW.