Отмечается, что из строя вышла до пятой части нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на топливо в Таджикистане. На рынке страны наблюдается дефицит.

"В настоящее время на рынке наблюдается дефицит бензина, что привело к росту цен", - сообщил Reuters источник в антимонопольной службе таджикского правительства.

По данным источника, контрактные поставки от российских производителей не поступают. Это связывают с ударами по российским НПЗ.

Мониторинг Reuters 24 октября показал, что цены на топливо в столице Таджикистана значительно выросли с начала октября. Цена на бензин марки А-95 выросла на 3,54%, на бензин марки АИ-92 - на 3,68%, на дизельное топливо - на 5,58%, а на сжиженный нефтяной газ (СНГ) - на 5,81%. Один из источников сообщил, что за пределами Душанбе цены еще выше.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуры привели к тому, что из строя вышла до пятой части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что вызвало цепную реакцию в Центральной Азии.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Казахстан заморозил цены на топливо и коммунальные услуги, обвинив в этом последствия войны в Украине, а в среду официальные лица Кыргызстана предупредили, что цены на топливо могут вырасти до 15% на фоне кризиса с поставками.

Удары по НПЗ России - какие последствия

Удары украинских беспилотников по российским НПЗ вызвали топливный кризис в РФ. Чтобы справиться с проблемой, Москва запретила или ограничила экспорт бензина и дизтоплива.

Такое решение привело к дефициту топлива и рост цен в некоторых бывших советских республиках Центральной Азии, которые все еще зависят от России.

Российские НПЗ на фоне атак получат многомиллиардные субсидии. Сообщается, что они должны сохранить право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством страны-агрессора так называемые "пороговые цены".

