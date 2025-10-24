Штурмовые войска Вооруженных Сил Украины - это новое структурное подразделение, которое возглавил Герой Украины, полковник Валентин Манько воюющий с 2014 года. Это подразделение было создано для координации и управления штурмовыми подразделениями, которые используются в наступлении как передовые отряды для прорыва первой полосы обороны противника.

Благодаря последовательной работе руководства и слаженным действиям командиров штурмовые войска демонстрируют эффективный уровень проведения боевых операций за счет системы управления, которая базируется на высоком уровне дисциплины и профессиональной подготовки.

Важную роль в развитии этого направления играет Валентин Манько, который с самого начала создания Управления выступает за системность, прозрачность и эффективность решений в сфере управления штурмовыми подразделениями в армии.

"Мы строим современную систему, где каждый боец ​​знает свою задачу, имеет надлежащие условия для подготовки и поддержку командования. Штурмовые войска – это не просто боевая структура, это новое качество украинской армии", – подчеркнул Валентин Манько.

По словам Валентина Манько, наличие Штурмовых войск стратегически важно. Именно централизованная координация позволяет обеспечить эффективную боевую логистику, профессиональную подготовку личного состава к штурмовым действиям, согласованность действий между подразделениями и повышение результативности боевых операций штурмового назначения.

Напомним, народный депутат Анна Скороход, возглавлявшая ВСК по проблемам военных, выразила высокую оценку действий именно Валентина Манько и Сергея Коротких, непосредственно отвечающих за управление Штурмовыми войсками и подготовку штурмовиков, где главным из показателей она отметила качество обучения, уважение среди личного состава к командирам и сохранение личного состава во время ведения боевых действий.