Цены на помидоры в Украине набирают обороты на глазах: сколько сейчас стоит килограмм

Цены в Украине на помидоры продолжают стремительно расти. Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

Сегодня отечественные тепличные комбинаты предлагают овощ к продаже по цене 80-90 грн/кг (1,91-2,15 долл./кг). В среднем это на 14% дороже, чем неделю назад.

Специалисты отмечают, что поставки тепличных помидоров из украинских комбинатов малообъемные и нестабильные. Некоторые хозяйства заявили, что завершили реализацию продукции текущего оборота.

Что касается других стационарных теплиц, то там созревание культур существенно замедлилось из-за похолодания. Поставки из парниковых теплиц прекратились совсем. В то же время импортная продукция сегодня не может компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей.

Подорожание овоща привело к тому, что цены на тепличные помидоры в Украине сегодня в среднем на 22% выше, чем в конце октября прошлого года. При условии, что сегодняшние темпы сбыта сохранятся, производители хотят и в дальнейшем повышать цену.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Varus овощ стоит 119,90 грн/кг.

В АТБ помидоры можно купить 99,89 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют 79,50 грн/кг.

Цены на огурцы в Украине на этой неделе снова пошли вверх. С начала недели цена на эти овощи выросла примерно на 20%. Главной причиной подорожания специалисты считают сезонное сокращение предложения, отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции и высокий спрос.

Также сообщалось, что в Украине начал дорожать лук. Эксперты связывают такую динамику с тем, что хозяйства приостанавливают уборку урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

