В полиции пока не комментировали это.

В воскресенье, 7 июля, в Луцке прогремел взрыв. Местные СМИ сообщают о пяти пострадавших.

Как пишет информационное агентство "Волинські новини" со ссылкой на очевидцев, на улице Ковельской взорвалась граната. В результате инцидента пострадали пять человек. Сейчас на месте взрыва работают врачи скорой медицинской помощи и полицейские.

Издание "Конкурент" пишет, что гранату бросили прямо в людей. По их данным, это сделал неизвестный мужчина, который находился в машине. Взрыв услышали даже жители соседних домов.

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