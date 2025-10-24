Визит Дмитриева в Вашингтон может свидетельствовать о попытках Кремля возобновить экономический диалог с США, несмотря на новые санкции и напряжение из-за войны в Украине.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев внезапно прибыл в США для официальных переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с визитом.

Встреча происходит всего через несколько дней после того, как президент Трамп объявил о новых жестких санкциях против России, а также на фоне его решения "отменить" запланированный саммит с Владимиром Путиным.

По информации источников, Дмитриев должен обсудить дальнейшие шаги в двусторонних отношениях между США и Россией. Он известен как сторонник экономического сближения двух стран и даже ранее предлагал создание символического проекта - тоннеля "Трамп-Путин" между Аляской и Дальним Востоком России.

Что предшествовало

Дмитриев, который родился в Украине, получил образование в Гарварде и Стэнфорде, а также работал в McKinsey и Goldman Sachs. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он попал под санкции Министерства финансов США, которое назвало его "близким соратником Путина".

В апреле этого года Дмитриев уже посещал Вашингтон, став первым российским чиновником, которому был разрешен въезд в США с начала войны. Тогда, по данным CNN, американское правительство временно приостановило действие санкций, чтобы предоставить ему визу для встреч с представителями администрации Трампа.

Трамп ударил санкциями по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Кроме российских нефтяных гигантов ограничения затронут 28 дочерних компаний "Роснефти" и шесть - "Лукойла".

Впоследствии стало известно, что индийские НПЗ планируют ускорить отказ от российской нефти. Другой топ-покупатель российской нефти - Китай тоже объявил о приостановке закупки российской нефти.

Зато в России убеждают, что санкции, которые США и Европейский Союз вводят против РФ, в частности против нефтяной промышленности, не работают так, как задумывалось.

