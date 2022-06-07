Несмотря на запрет въезда в лес, все же поехали собирать дрова.

На Киевщине в лесу местные жители подорвались на мине.

Об этом председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram.

"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине", - написал он и добавил, что погибших нет, люди получили легкие контузии.

Также Кулеба в очередной раз напомнил об опасности мин на деоккупированных территориях.

На фото, которое он обнародовал, видно машину, которая сильно пострадала от взрыва.

Напомним, в Мариуполе два человека подорвались на мине на пляже. Один из погибших-восьмилетний мальчик.

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