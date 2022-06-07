На Киевщине в лесу местные жители подорвались на мине.
Об этом председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в Telegram.
"Вчера в Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине", - написал он и добавил, что погибших нет, люди получили легкие контузии.
Также Кулеба в очередной раз напомнил об опасности мин на деоккупированных территориях.
На фото, которое он обнародовал, видно машину, которая сильно пострадала от взрыва.
Напомним, в Мариуполе два человека подорвались на мине на пляже. Один из погибших-восьмилетний мальчик.