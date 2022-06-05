Ранее глава оккупационной администрации города заявил, что пляжи разминированы и открыты для посещения.

В Мариуполе два человека подорвались на мине на пляже. Один из погибших - восьмилетний мальчик.

Информацию об этом подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Трагедия произошла в пятницу, 3 июня.

"Мариуполь. Опять печальные новости. Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу 03 июня на пляже "Песчаный" два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - мальчик 8 лет", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что этот пляж, который примыкает к порту, оккупанты уже показательно "разминировали" на камеру роботами-минерами.

"После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко подчеркнул, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Следствие - две смерти мариупольцев. Еще две смерти на руках Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных. Еще две жертвы войны, уже даже без обстрелов и бомбардировок", - сообщил советник мэра.

Несмотря на трагедию, оккупационная администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей идти на пляжи.

"Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей. Ярость. Просто ярость", - подытожил Андрющенко.

Ранее он рассказал, что пока жители оккупированного Мариуполя могут получать воду только раз в два дня, захватническая власть тратит драгоценный ресурс, в частности, для полива газонов.

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