В Киеве "заминировали" помещение апелляционного суда
В Киеве поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.
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Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что сейчас осуществляется эвакуация работников и посетителей суда.
"14 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее полицейские задержали женщину, которая 18 раз "минировала" здания в Киеве
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