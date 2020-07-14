В Киеве "заминировали" помещение апелляционного суда

Сейчас осуществляется эвакуация работников и посетителей суда.

В Киеве поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сейчас осуществляется эвакуация работников и посетителей суда.

"14 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании здания Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее полицейские задержали женщину, которая 18 раз "минировала" здания в Киеве

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