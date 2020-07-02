Полицейские задержали женщину, которая 18 раз "минировала" здание в Киеве

Задержанной грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители задержали женщину, которая 18 раз «минировала» здание в Киеве.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, правонарушительница предоставляла полиции ложные сообщения с таксофонов и мобильного телефона.

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В дежурную часть полиции Киева неоднократно поступали сообщения о заложенной взрывчатке в здании в Шевченковском районе. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы, тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили", - сообщили в полиции.

По словам заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции Антона Кабиченко, следователи документировали каждый вызов, а оперативники в течение нескольких месяцев проводили необходимые розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленницы, и впоследствии задержали псевдоминерку в Полтаве.

"Мы выяснили, что к совершению правонарушения причастна жительница Киева 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города", - отметил он.

Следователи задокументировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания и начали досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

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