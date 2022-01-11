Ребенок получил 50% ожогов тела.

В Кировоградской области 10-летний мальчик облил бензином и поджег себя. Он получил 50% ожогов тела.

Об этом Общественному рассказала мать мальчика.

Семья Лемко живет в селе Чемерполь. В тот день многодетная мать Виктория пошла к своей маме за картошкой. 10-летнему Ивану она сказала присмотреть за младшими детьми.

"Прошло буквально десять минут. Моя мама живет в 800 метрах. В дом забегает мой младший восьмилетний сын и говорит мне: "Мама, Иван сгорел", - я вылетела на дорогу и увидела Ивана, который обгоревший прибежал ко мне", - рассказала она журналистам.

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Женщина все время прикладывала к его телу мокрую простыню.

"Спички лежали на лежанке у печки, бензин в шкафу, где запчасти. Где-то 200 граммов того бензина, черкнул спичками и так поджег себя", - сказала женщина.

Ребенок поступил в Гайворонскую больницу с ожогами второй степени. По словам матери, его оперировали три часа.

"Сейчас мы выводим его из ожогового шока и "откапываем". Он получил ожоги от подколенных ямок до шеи и дыхательных путей. Ночью ему наложили искусственную кожу", - рассказал генеральный директор Гайворонской больницы Александр Скрипник.

12 января мальчика планируют перевезти на лечение в реанимацию Николаевской областной детской больницы.

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