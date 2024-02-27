Руководителей ГП "Антонов" будут судить за препятствование законной деятельности военных, в результате чего российские оккупанты уничтожили "Мрию".

На бывших руководителей ГП "Антонов" собраны неопровержимые доказательства вины в уничтожении российскими захватчиками самолета АН-225 "Мрия". Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в социальных сетях.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов": гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности", - отмечается в сообщении.

В частности, преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

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При этом, прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия и его заместителя по факту препятствования законной деятельности других военных формирований, совершенном в особый период, в соучастии, что привело к другим тяжким последствиям (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Уголовного Кодекса Украины).

"Расследованием установлено, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководители ГП "Антонов" препятствовали военным Национальной гвардии Украины в выполнении ими своих служебных обязанностей по охране и обороне объекта - аэропорта в городе Гостомель", - говорится в сообщении.

В частности, военнослужащие Нацгвардии не были допущены на территорию аэропорта и им было категорически запрещено оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

"Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допуске военных на территорию аэропорта предоставило возможность врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэропорта. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия", а также другие самолеты, которые там находились", - сказано в сообщении.

В частности, действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом с последующей временной оккупацией прилегающих к городу Гостомель населенных пунктов Киевской области и создали угрозу национальной безопасности Украины.

Как отмечают в СБУ, обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Уничтожение "Мрии"

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты уничтожили крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 "Мрия" в феврале 2022 года сразу же после начала вторжения.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн.

Самолет можно было спасти и отправить в аэропорт в городе Лейпциг (Германия), но бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующего приказа и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

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