Наш самолет-гигант был уничтожен Россией в начале великой войны.

Чтобы отстроить "Мрию", хватит двух лет, правда, начать ее строительство можно будет только после победы. Легендарный украинский самолет уничтожили россияне в начале полномасштабного вторжения в нашу страну.

Как говорится в сюжете ТСН, на заводе Антонова уже задумались о создании благотворительного фонда на восстановление "Мрии". И даже знают, от кого будет первый взнос, - от 16-летнего парня Богдана с особенностями развития из Сумской области, преданного фаната самолетов.

Украинскую "Мрию" парень увидел в YouTube, с тех пор он изучил все о самом большом в мире самолете и о командире экипажа Дмитрии Антонове. Об уничтожении легендарного самолета Богдан сам узнал в интернете. По словам его матери, он плакал несколько часов.

Видео дня

"Когда слезы высохли, Богдан предложил маме план действий - попросил ее связаться с командиром экипажа "Мрии" Дмитрием Антоновым в соцсети", - говорится в сюжете.

Прошел месяц - Антонов ответил и пригласил Богдана на аэродром в Гостомеле. Парень смутился, когда увидел разбомбленную "Мрию". Он весь этот год собирал деньги на восстановление самолета, свой вклад он передал Антонову.

Дмитрий Антонов после такого жеста парня смущается и говорит, что именно сейчас он занимается созданием фонда для восстановления "Мрии":

"Первый реальный взнос, как только фонд откроется, будет внесен от тебя... Все понимают, война, поэтому строить не буду. Сейчас можно делать ее ("Мрию", - УНИАН.) на бумаге, создать проект... А когда война закончится, то само строительство может занять 2-3 года".

Уничтожение российскими оккупантами украинского самолета "Мрия"

АН-225" Мрия " - самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторным бюро имени Антонова. На нем установлено 240 мировых рекордов.

24 февраля 2022 года, в первый день масштабной войны, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель был уничтожен самолет "Мрия". Позже в ГП "Антонов" призвали основать фонд по возрождению Ан-225. По предварительным расчетам, на восстановление самолета требуется более 3 млрд долл.

На фото журналисты показывали, как командир уничтоженного оккупантами крупнейшего грузового самолета Дмитрий Антонов одним из первых попал на аэродром Гостомеля после его освобождения.

Вас также могут заинтересовать новости: