В морском порту "Пивденный" (Одесская обл.) правоохранители обнаружили в контейнере с бананами партию кокаина весом более 100 кг стоимостью 17 млн долл.
Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в минувшие выходные в указанном порту оперативники задержали рекордную партию кокаина, который перемещали в контейнере с грузом бананов. "Товар" прибыл на судне из Эквадора.
В контейнере обнаружено 100 расфасованных брикетов с кокаином, общий вес - около 112 кг. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долл.
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Операцию провели оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту контрабанды наркотических средств (ст. 305 УК Украины).
"Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, расфасованный в 100 брикетах, большинство из которых имеют свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - сообщили в прокуратуре.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, привлечение их к уголовной ответственности и пр.
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