Злоумышленник избавился от вещественных доказательств и в течение нескольких дней скрывался от полицейских.

На детской площадке в Киеве, на улице Гната Юры убили женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

На месте убийства правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни, а криминалисты обнаружили на теле 36-летней 11 колото-резаных ран:

По предварительным данным, женщина на улице познакомилась с мужчиной и предложила ему выпить, но он отказал и между ними возник конфликт. В результате мужчина схватил нож и начал им бить женщину, а когда она перестала дышать, убежал.

Пытаясь скрыть следы преступления, он переоделся, а нож и одежду со следами крови выбросил неподалеку от места происшествия.

Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний уроженец Хмельницкой области, который в течение шести дней скрывался от полицейских в подвальных помещениях и заброшенных зданиях.

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По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Отныне фигуранту грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Киеве мужчина поссорился и ударил ножом в грудь своего оппонента. Медики госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

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Автор: Денис Прядко