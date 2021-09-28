На детской площадке в Киеве, на улице Гната Юры убили женщину.
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
На месте убийства правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни, а криминалисты обнаружили на теле 36-летней 11 колото-резаных ран:
По предварительным данным, женщина на улице познакомилась с мужчиной и предложила ему выпить, но он отказал и между ними возник конфликт. В результате мужчина схватил нож и начал им бить женщину, а когда она перестала дышать, убежал.
Пытаясь скрыть следы преступления, он переоделся, а нож и одежду со следами крови выбросил неподалеку от места происшествия.
Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний уроженец Хмельницкой области, который в течение шести дней скрывался от полицейских в подвальных помещениях и заброшенных зданиях.
Читайте такжеВ Одессе 27-летний парень нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам
По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Отныне фигуранту грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним, в Киеве мужчина поссорился и ударил ножом в грудь своего оппонента. Медики госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.