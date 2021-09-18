Потерпевшие заступились за продавщицу магазина.

В Одессе задержали злоумышленника, который на улице нанес тяжелые ножевые ранения двум мужчинам.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на проспекте Добровольского (Суворовский район города).

О драке в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Установлено, что потерпевшие вступились за работницу магазина, которую оскорблял злоумышленник. В ответ на замечание фигурант ударил прохожих ножом. Как выяснилось, ножевые ранения получили 32-летний одессит и его 53-летний товарищ. Злоумышленник сразу покинул место преступления, избавился от ножа и даже успел сменить прическу и сбрить бороду, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

"Тем не менее, сотрудники территориального отдела полиции при поддержке сотрудников полиции батальона особого назначения быстро установили его местонахождение и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Предполагаемое орудие преступления нашли, его направят на экспертизу", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время 27-летний одессит ожидает избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. Оба потерпевших госпитализированы: у младшего мужчины – ранение локтя, у старшего - ранение в область грудной клетки.

Действия фигуранта квалифицировали по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

По ст. 121 Уголовного кодекса ему уже сообщили о подозрении. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести травмы, полученной младшим пострадавшим. Продолжается следствие.

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Автор: Лариса Козовая