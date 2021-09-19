Фигуранта задержали, открыто уголовное производство об умышленном убийстве.

На улице Ушакова в Киеве произошло убийство. Полиция подозревает местного жителя в том, что он забил свою мать на смерть.

Как сообщается на сайте столичной полиции, 18 сентября правоохранители получили сообщение о криках в квартире. На место выехали патрульные, следователи и врачи.

На месте полиция обнаружила в доме тело пожилой женщины. Предварительно установлено, что смертельную травму жертве нанес ее сын 1983 года рождения. В ходе семейной ссоры ударил ее гантелью по голове. Женщина скончалась на месте.

Фигуранта задержали, открыто уголовное производство об умышленном убийстве. Сейчас мужчине готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд по мере пресечения.

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Ранее в городе Смела Черкасской области женщина зарезала подругу. Тело женщины с ножевым ранением нашли во вторник, 14 сентября.

Правоохранители выяснили, что между женщинами во время застолья на фоне ревности разгорелся конфликт, который привел к убийству.

Автор: Дмитрий Захаров