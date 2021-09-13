Медики госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Полицейские столицы задержали подозреваемого в покушении на убийство киевлянина.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители получили сообщение от врачей о ножевом ранении мужчины возле одного из ресторанов на улице Петра Болбочана.

На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Как сейчас установлено, возле заведения между двумя отдыхающими возник внезапный конфликт, в результате чего один из них вытащил нож из кармана и нанес удар в грудь своему оппоненту.

По информации временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУНП в г. Киеве Дмитрия Шумейко, сразу после содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Читайте такжеПошла носом кровь, упал и начал синеть: СМИ узнали новые подробности загадочной смерти судьи Писанца

"Правоохранители провели первоочередные следственные действия, просмотрели камеры видеонаблюдения и пообщались со свидетелями и очевидцами. Через несколько часов оперативники установили личность злоумышленника и вместе со спецназовцами во время неотложного обыска обнаружили его по месту жительства в Деснянском районе столицы", - сообщил Шумейко.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это оказался киевлянин, 1985 года рождения.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Печерской окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, недавно в селе Подгорцы, что на Обуховщине, мужчина убил своего друга и заснул после этого под забором возле его дома.

Автор: Инна Андалицкая