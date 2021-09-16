Предварительно установлено, что мужчина в лесополосе задушил своего сына.

В городе Глухов Сумской области мужчина убил своего 3-летнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе.

Читайте такжеВ Киеве мужчина поссорился и ударил ножом в грудь своего оппонентаОб этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информацию источника в правоохранительных органах.

Мужчину 1971 года рождения уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Оказалось, что забрав сына из детского сада, поехал с ним за город на велосипеде. Приехав в ближайшую лесополосу, связал ему руки и надел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После чего уехал", - сообщили утром 16 сентября в полиции.

Поздно вечером 15 сентября в пресс-службе полиции Сумской области сообщили о розыске без вести пропавших 50-летнего Сергея Белого и его 3-летнего сына Алексея. Мужчина забрал ребенка из детсада, но домой не вернулся.

Ранее в Днепре произошла трагедия - женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.

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Автор: Ольга Робейко