Гражданин Египта сейчас в больнице.

В Одесской области во время подрыва судна на российской мине ранение получил гражданин Египта. Всего на балкере, следовавшем за зерном, было более 10 человек.

Руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей сообщил, что событие произошло вчера в 8:05 в районе Новостамбульского устья.

"На мине подорвался сухогруз, который шел под флагом Панамы. Судно получило повреждения и мы понимаем, что эта мина принадлежит Вооруженным силам Российской Федерации", - сказал Домущей во время брифинга

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Он добавил, что ранения получили капитан судна (гражданин Греции) и матрос - гражданин Египта, который находится сейчас в больнице города Измаил с контузией и повреждением правого бедра. Экипаж потерпевшего балкера состоит из 12 иностранных граждан.

Сейчас начато уголовное производство по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ. Домущей также отметил, что с начала полномасштабной агрессии вооруженным силам РФ было захвачено три гражданских судна.

"Эти события имели место 26 февраля 2022 года в районе острова Змеиный. Тогда было захвачено гражданское-спасательное судно "Сапфир". В тот же день захватили еще два судна, которые шли под украинскими флагами, - танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь", - рассказал куровник областной прокуратуры.

Кроме того, в феврале прошлого года подразделениями Вооруженных сил РФ в акватории Черного моря были обстреляны два судна (флаги Панамы и Молдовы). В результате этих событий пострадали десять человек, в частности, из-за отравления угарным газом и переохлаждения.

Также 8 ноября текущего года во время швартовки к причалу морского торгового порта "Южный" в результате ракетного удара РФ повреждено судно под флагом Либерии. Тогда погибло гражданское лицо-украинский лоцман и трое членов экипажа иностранного судна получили ранения.

Подрыв корабля в Черном море - что известно

В акватории Черного моря на мине подорвалось иностранное гражданское судно (флаг - Панама). По данным Сил обороны юга Украины, балкер направлялся под погрузку зерном в один из дунайских портов.

Из-за взрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. К месту происшествия направлены катера Морской охраны и поисково-спасательной службы. Ранения получили два человека.

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